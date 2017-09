Número de desempregados diminuiu nos Açores

O número de desempregados baixou nos Açores 9,6% em agosto, o que corresponde, de acordo com os dados publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a menos 932 Açorianos inscritos que no mesmo mês do ano passado. Os dados do IEFP demonstram ainda que esta nova diminuição se verifica também por comparação com o mês anterior.

O número de desempregados inscritos nos Açores regista, assim, um novo valor mínimo em cerca de seis anos, confirmando-se um crescimento contínuo e sustentado de emprego.

Desde que ocorreu o valor mais elevado de desempregados registado na Região, tem-se verificado nos Açores uma redução consistente do número de inscritos há 46 meses consecutivos.

As Agências para a Qualificação e Emprego registaram em agosto 8.779 inscritos na Região, quando, em dezembro de 2013, se registavam 13.208 desempregados. Esta descida representa uma redução de 33,5%.

Ao nível das colocações, verificou-se um aumento percentual homólogo de 24,4%.