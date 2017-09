Portugal no Top6 de destinos europeus

A Airbnb, a plataforma de reserva de alojamento local, ANUNCIOU que 1.113.000 pessoas reservaram alojamento em Portugal neste verão (junho, julho e agosto), através da plataforma. Este volume de viajantes representa um crescimento de 59%, face a igual período do ano transacto, situando Portugal como o sexto destino que mais visitantes recebeu pela Airbnb da Europa, neste período.

Destes viajantes, mais de 218 mil pessoas viajaram em família e optaram por reservar o seu alojamento, neste período estival, pela Airbnb. Portugal ocupa o oitavo lugar, entre os países europeus, relativamente à chegada de hóspedes em família.

Este Verão, também o número de portugueses a reservarem alojamento na plataforma Airbnb registou um crescimento de 73% para 173 mil, comparando com os 100 mil registados no Verão do ano passado. Destes, cerca de 39 mil foram viajantes em família que optaram por alojamentos anunciados na Airbnb para se acomodarem, neste Verão.