Prisão domiciliária por cultivo de cannabis

O Comando Territorial de Portalegre, através do Núcleo de Investigação Criminal de Portalegre, deteve no passado dia 17 de setembro, na Serra de S. Mamede, um homem de 37 anos por cultivo de cannabis.

A ação ocorreu no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, tendo o suspeito sido surpreendido pelos militares quando cortava e preparava as plantas de cannabis num local isolado na Serra de S. Mamede. Foram apreendidas oito plantas de cannabis com altura média de cerca 1,5 metros.

O detido depois de ter sido presente a tribunal, ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.