Apreensão de armas por ameaças em Santa Maria da Feira

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, ontem, dia 8 de novembro, constituiu arguido um homem de 72 anos, que tinha na sua posse diversas armas.

No âmbito de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo, com origem em desavenças entre vizinhos, a GNR efetuou uma busca domiciliária, onde apreendeu:

· Uma espingarda de caça;

· Três armas de ar comprimido;

· Uma arma branca;

· Uma mira telescópica com laser;

· 8 cartuchos de cal 12;

· 350 chumbos.

O suspeito, residente em Santa Maria da Feira, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.