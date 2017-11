Organização Mundial de Saúde – Conferência Global de Doenças não Transmissíveis

Shares

A Organização Mundial da Saúde (OMS), organizou em Montevideu, no Uruguai, entre os dias 18 e 20 de Outubro a Conferência Global de Doenças não Transmissíveis (NCD). Nesta conferência, os diferentes Estados Membros, comprometeram-se em envidar esforços no sentido de reduzir a carga de doença e a mortalidade associada às NCD, principalmente as doenças cardíacas, pulmonares, cancro e diabetes, indo ao encontro dos objetivos preconizados pela OMS.

Esse compromisso materializou-se na aprovação e assinatura do Montevideo Roadmap 2018-2030 on Noncommunicable Diseases.