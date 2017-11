Porto do Funchal com mais passageiros

Shares

O Porto do Funchal registou um crescimento de 82% no movimento de passageiros de cruzeiros em outubro, recebendo um total de 86.699 passageiros, mais 38.794 passageiros que em igual mês de 2016.

“O crescimento ao nível dos passageiros foi acompanhado por uma evolução positiva também no número de escalas, que subiram 50% em outubro, num total de 45 escalas, mais 15 que em mês homólogo do ano passado”, pode ler-se na newsletter da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM),

A APRAM aponta, ainda, que os bons resultados de outubro vêm confirmar “a tendência de crescimento que se iniciou em Setembro, com a entrada da época alta deste porto”.

No acumulado do ano até outubro, o Porto do Funchal registou um total de 200 escalas e soma já 374.800 passageiros, prevendo-se que, em novembro, o número de escalas neste porto madeirense chegue às 45, incluindo três escalas em simultâneo no dia 11 de novembro, quando o Funchal recebe os navios “Norwegean Star”, 13, “AIDAprima” e 29, “Veendam”.