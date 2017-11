Venezuela prepara eleições presidenciais em 2018

Shares

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou ontem que as forças que apoiam o seu governo estão a preparar-se para realizar eleições presidenciais em 2018.

“Em 2018 vamos ter eleições presidenciais, eu confio no nosso povo (…), o socialismo é um dos caminhos para chegar a portos seguros, para alcançar a paz e a segurança da nossa pátria”, disse.

Numa reunião com membros das Forças Armadas venezuelanas, o chefe de Estado venezuelano aproveitou para criticar os partidos da oposição que integram a coligação Mesa da Unidade Democrática (MUD), que decidiram que não vão participar nas eleições municipais de 10 de dezembro. Estes partidos consideram que o sistema eleitoral do país é fraudulento.

Maduro disse que as presidenciais vão ser organizadas pelo mesmo Conselho Nacional Eleitoral e com as mesmas urnas eletrónicas.