Blog dá conselhos para uma bexiga mais saudável

Todas as pessoas que enfrentam problemas de trato urinário têm agora disponíveis duas novas ferramentas para responder e esclarecer as suas dúvidas e os mitos que existem – o blog Comece Hoje e a página oficial de Facebook.

Comece Hoje é um projeto online desenvolvido no âmbito da campanha “Na Bexiga Mando Eu” que visa aumentar a consciencialização dos portugueses para as temáticas ligadas à doença da Bexiga Hiperativa, um dos problemas de saúde mais recorrentes por todo o mundo e que afeta cerca de 17% da população europeia com mais de 40 anos.

“Comece Hoje vem colmatar a lacuna existente a nível da informação disponível para a população relativamente às questões e problemas relacionados com a bexiga. O blog pretende ser uma ferramenta útil que disponibiliza informação sobre um conjunto de sintomas da Bexiga Hiperativa e promover um estilo de vida saudável que favoreça uma melhoria na qualidade de vida de quem é afetado direta ou indiretamente pela doença”, destacam os promotores do blog.

“O lançamento destes novos dois canais vem reforçar e ajudar a perpetuar o mote do projeto e a importância da disponibilização de informação aos doentes e familiares. O importante é mostrar a todos que os problemas da bexiga, como o caso da Bexiga Hiperativa, podem causar um grande impacto na qualidade de vida do doente. Estas plataformas são importantes exatamente para que, tanto os doentes como as pessoas em seu redor, saibam que é possível controlar a bexiga e fazer uma vida normal”, aponta a atriz Custódia Gallego, embaixadora da campanha “Na Bexiga Mando Eu”.

Dicas de alimentação, atividade física e esclarecimento de dúvidas e sugestões para uma mente sã em corpo saudável são exemplo da informação acessível nestas plataformas.