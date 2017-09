Limpeza em mais 60 hectares nas serras de Santo António

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, acompanhou o início dos trabalhos de limpeza no Pico do Prado e Pico do Curral, nas zonas altas de Santo António.

Conforme explicou a governante, «trata-se de uma zona alta do Funchal, que se situa entre os 1000-1300 metros, e que se encontra bastante degradada pelo pastoreio desregrado que aconteceu no passado e pelos incêndios».

A área de intervenção é de 60 hectares, totalizando já 300 hectares intervencionados, este ano, pelo Governo Regional.

Os trabalhos de limpeza têm o objetivo de aumentar a segurança da população contra os incêndios e os aluviões. Numa primeira fase será limpo o mato, as espécies invasoras e a vegetação queimada. Posteriormente, a Secretaria do Ambiente irá proceder à reflorestação, plantando espécies folhosas como as urzes, faias, uveiras, loureiros, castanheiros e carvalhos.

A limpeza do Pico do Prado – Pico do Curral tem um investimento na ordem dos 250 mil euros.