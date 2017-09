Pela primeira vez, Portugal recebe a mais importante reunião mundial de saúde urbana. A 14th International Conference on Urban Health vai realizar-se em Coimbra, no Convento São Francisco, de 26 a 29 de setembro.

A sessão da abertura conta com intervenções do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e do Presidente da Sociedade Internacional de Saúde Urbana, Shamim Hayder Talukder. Envio informação em anexo.