Europa debate Envelhecimento Saudável

A “kick-off meeting” da Joint Action CHRODIS PLUS – Chronic Diseases and Promoting Healty Ageing Across the Life-ycle, decorreu nos dias 18,20 e 20 de Setembro de 2017, em Vilnius, Lituânia. Como aconteceu na primeira JA CHRODIS a Direção-Geral da Saúde (DGS) participa como Parceira Associada, desenvolvendo um conjunto de atividades em diferentes Work Packages.

Nesta reunião de trabalho estiveram presentes o Comissário Europeu para a Saúde, Vytenis Andriukaitis e o director do departamento de doenças não transmissíveis da Organização Mundial de Saúde – Zona Euro, Gauden Galea.

Este projeto enquadra-se no terceiro Programa de Saúde Europeu que teve início em 2014 e que terminará em 2020. É uma ação conjunta, entre 71 parceiros, estando representados 25 países da região europeia, fazendo desta a maior acção conjunta co-financiada ao abrigo de Programa Europeu para a Saúde realizada até á data. Esta ação visa abordar, identificar, criar e difundir metodologias de intervenção às doenças crónicas e envelhecimento saudável.

Este projeto, pretende intervir diretamente na redução do impacto das doenças crónicas nos adultos com mais de 65 anos, em toda a Europa uma vez que 8 em cada 10 são afetados. O que corresponde a aproximadamente 75% dos orçamentos europeus para a saúde, para tratar doenças crónicas.