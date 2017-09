“Ex-fumador sem medo e mais feliz”

Shares

A Comissão de Trabalho de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia lança mais uma campanha que incentiva a cessação tabágica, mobilizando as hashtags #exfumadorfeliz e #exfumadorsemmedo para celebrar os ganhos de qualidade de vida dos que deixam de fumar.

“Este dia do Ex-Fumador, lançado em 2013 pela Comissão Europeia, é uma forma de encorajar mais pessoas a deixarem de fumar, dando o exemplo dos muitos que já o conseguiram, frisando uma imagem positiva associada ao ato de não fumar”, explica o Dr. José Pedro Boléo-Tomé, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. “A imagem que queremos passar neste dia é a do ex-fumador feliz e sem medo, capaz de superar as dificuldades e de vencer esta terrível adição”, acrescenta o pneumologista.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata cerca de 6 milhões de pessoas todos os anos e matará mais de 8 milhões por ano, até 2030, se não forem intensificados os esforços para promover a cessação tabágica. Em Portugal, o último relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo da Direção Geral da Saúde dá conta de uma redução global do consumo de tabaco, com a prevalência de consumidores, com 15 ou mais anos, a diminuir de 20,9% em 2005/2006 para 20% em 2014. Porém, a percentagem de pessoas que nunca fumaram diminuiu quase 5 pontos percentuais, de 62,9%, em 2005/2006, para 58,2% em 2014, o que traduz um aumento da experimentação do consumo.

“Não basta informar”, sublinha o representante da Comissão de Trabalho de Tabagismo, “é necessário criar um verdadeiro movimento de mudança de mentalidades na sociedade civil, com dois objetivos: desnormalizar o ato de fumar, retirando-lhe todo oglamour e atração, levando a que cada vez menos jovens iniciem o consumo; e encorajar cada vez mais fumadores a abandonar de vez o hábito”.

Neste Dia do Ex-fumador, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia deixa alguns conselhos para quem quer deixar de fumar. “Em primeiro lugar, é preciso aceitar, sem medo, que tem uma dependência que precisa tratar”, refere a Dr.ª Paula Rosa, secretária da mesma comissão de trabalho. “Depois, recomendo que escolha um prazo para parar completamente de fumar, um prazo que deve ser curto. De seguida, deve decidir qual a estratégia que vai utilizar para parar de fumar.

Os estudos feitos demonstram que a forma mais eficaz de lidar com qualquer dependência é parar completamente. Se sentir que para parar de fumar precisa de ajuda, recomendo que o faça”, conclui a médica pneumologista, recordando que existem medicamentos para a cessação tabágica já comparticipados e consultas de cessação tabágica disponíveis nos centros de saúde um pouco por todo o país.