Grupo Hotéis Real promove a 2ª Gala do Melhor Estagiário para Trabalhar

Shares

No dia 22 de Setembro aconteceu no Hotel Real Palácio a 2ª Gala do Melhor Estagiário para Trabalhar de 2017 do Grupo Hotéis Real. A Gala contou com 63 estagiários das áreas de comercial, recursos humanos, customer experience, spa, informática, recepção, housekeeping, comidas e bebidas, cozinha e pastelaria. Para os congratular, estiveram presentes cerca de 17 membros do corpo docente das 8 Escolas Profissionais e Universidades.

Com o mote “A tua história começa aqui”, o dia foi marcado por um peddy paper com provas nos diferentes departamentos de uma unidade hoteleira, seguido de cocktail e gala de entrega de prémios. Foram distinguidos e atribuídos contratos de trabalho aos melhores 10 estagiários das unidades de Lisboa, Cascais Oeiras e Algarve.

Até Setembro de 2017, o Grupo Hotéis Real já conta com cerca de 13% de colaboradores ativos que começaram a sua história como estagiários.