Jovem morta por ex-namorado em Espanha

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta no município espanhol de Cartagena, em Murcia, depois de ter sido esfaqueada pelo ex-namorado. O suspeito tem 22 anos e foi detido. O crime ocorreu durante a manhã desta segunda-feira, na casa da vítima.

De acordo com o jornal “El Mundo”, a vítima tinha denunciado o suspeito à Guarda Civil espanhola por “assédio e ameaças” apenas uma hora antes do sucedido. Ambos havia mantido uma relação sentimental no passado.

O agressor foi detido depois de ter sido travado por vizinhos da vítima. Ao local, acorreram o Serviço Murciano de Saúde, a Polícia Local e a Guarda Civil, que tomou conta do caso.

Segundo fontes da investigação, citadas pelo jornal espanhol, a família da vítima alertou o serviço telefónico de emergências (112) para a agressão. Quando a equipa médica chegou ao local, já não conseguiu salvar a jovem.

Os familiares estão a receber apoio psicológico.