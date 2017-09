Funchal assinala Dia Mundial do Turismo

Shares

A Câmara Municipal do Funchal promove esta quarta-feira, dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo, com visitas gratuitas ao Edifício dos Paços do Concelho, ao Museu Henrique e Francisco Franco e ao Museu Cidade do Açúcar.

Num programa repleto de opções, destacam-se, como grandes novidades, a apresentação de um Percurso da Geodiversidade do Centro Histórico do Funchal e o lançamento do mapa “Funchal para Famílias”, com o ponto alto da comemoração a ser a 1ª edição da Noite de Fados no Mercado dos Lavradores, a partir das 21h, num evento aberto a toda a população. A Autarquia sublinha, ainda, que a “Estratégia Municipal de Turismo, lançada no início do ano passado, já está neste momento cumprida, tendo contribuído decisivamente para qualificar o produto turístico do Funchal”.

Este será o terceiro ano em que o Departamento de Economia e Cultura da Autarquia dinamiza o Dia Mundial do Turismo, sendo de sublinhar que, ao longo do mandato, e neste âmbito, foram desenvolvidas várias iniciativas marcantes, tais como a abertura do primeiro Posto de Turismo da CMF na Praça do Povo, que ultrapassou os 100 mil visitantes em menos de um ano de atividade, o lançamento de um novo site municipal de turismo – VisitFunchal –, e um guia da cidade para dispositivos móveis – JiTT.Travel Funchal.

Desta feita, são os museus municipais a abrir as portas. O Museu A Cidade do Açúcar, que assinalou em julho o primeiro ano desde a sua reabertura, com mais de 7 mil visitantes registados, acrescentará de resto, às visitas gratuitas, a conferência “Interculturalidade – Economia Açucareira”, a partir das 15h desta quarta-feira.

Já em relação ao Museu Henrique e Francisco Franco que comemora, em 2017, os seus 30 anos de atividade, as entradas livres são uma oferta tanto mais sintomática se considerarmos que ainda decorre, até dia 9 de outubro, a exposição “Museu Cidade – Com os Irmãos Franco”, uma iniciativa inovadora na Região, que trouxe reproduções do espólio deste museu de Arte Moderna para as ruas da cidade, nomeadamente para a Rua das Pretas, Rua da Mouraria e Rua da Carreira, em escala real, no sentido de promover o interesse pela sua coleção.

Funchalenses e turistas poderão, assim, cruzar-se com reproduções do museu nas ruas da cidade, antes de ir ao encontro dos originais a seu bel-prazer, durante este Dia Mundial do Turismo. O edifício dos Paços do Concelho que conta, desde 2014, com visitas guiadas promovidas pela Associação Académica da Universidade da Madeira, estará, igualmente, ao dispor de todos quantos o queiram visitar.

As novidades deste ano passam pela apresentação de dois novos roteiros: o primeiro é um Percurso da Geodiversidade do Centro Histórico do Funchal, orientado pelo geólogo e professor João Baptista, que dará a conhecer o património geológico da cidade, interligando as ciências da natureza, a História e a arquitetura, numa perspetiva cultural, turística e ambiental.

Com ele, a Autarquia pretende aumentar o tempo de permanência dos visitantes em diversos pontos nevrálgicos da cidade, ajudando a dinamizar o comércio local e, ao mesmo tempo, a promover a atividade física, a saúde e o bem-estar, ou não fosse o Funchal um “Geomuseu” em espaço natural, com forma de anfiteatro, ocupado por ribeiras e vales, montes e montanhas, picos e cabeços, lombos e achadas, poios e socalcos atravessados por levadas, um património que nos interesse promover e preservar.

A outra grande novidade do ano é o mapa “Funchal para Famílias”, que dará a conhecer alguns dos pontos de atração da cidade, especialmente selecionados para visitar em família. O mapa é dirigido a um público mais juvenil, uma vez que inclui alguns desafios no verso do mapa, para as crianças preencherem. O objetivo é despertar a curiosidade dos mais novos para descobrirem o Funchal, sejam estes residentes ou turistas.

O mapa inclui 66 pontos de atração e, além dos pontos de interesse, estão assinalados alguns equipamentos de apoio úteis para famílias, como fraldários e parques infantis, entre outros. Inclui ainda o roteiro de acessibilidade que também está disponível no nosso portal de turismo VisitFunchal.pt. A distribuição será gratuita e o mapa estará disponível em português e inglês, complementando uma oferta que tem sido bastante trabalhada ao longo do último ano e à qual, para além da já referenciada aplicação JiTT.Travel Funchal, a Autarquia também acrescentou, em junho deste ano, o mapa USE-IT Funchal, feito por habitantes locais e dedicado a jovens viajantes.

Por fim, e dando seguimento à Estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais praticada ao longo de todo o mandato, assente na requalificação da oferta, na recuperação de infraestruturas e na aposta assumida num calendário de eventos, o Dia Mundial de Turismo vai terminar com chave de ouro no coração do Funchal, com a 1ª Noite de Fados dos Mercados Municipais, uma iniciativa gratuita e que promete fazer as delícias de residentes e turistas, a partir de uma das tradições portuguesas mais emblemáticas. Na guitarra portuguesa estará César Abrantes, na viola do fado Susana Abrantes, no baixo Duarte Silva, cabendo a honra de intérpretes deste serão a Fernando Freitas e Susana Andrade.