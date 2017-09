UMa: Matrículas/inscrições para a 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso e CteSPs

Shares

Começam amanhã, quinta-feira, a partir das 14h30, na Unidade de Assuntos Académicos (UAA), no piso 0, do edifício da Penteada, as matrículas/inscrições para os alunos colocados na Universidade da Madeira (UMa), na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Na sexta-feira, dia 29 de setembro, e na segunda-feira, dia 02 de outubro, as matrículas decorrerão no horário compreendido entre as 9h30 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 17h00.

Já as matrículas/inscrições para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) que já estão abertas e terminam no dia 30 de setembro, decorrem na UAA até ao dia 29, das 9h30 às 17h00. Poderão ainda ser realizadas online, através do Infoalunos, no portal www.uma.pt até às 23h59 do dia 30 de setembro.

Para dar as boas vindas aos novos alunos, a UMa promove uma sessão de acolhimento, na sexta-feira, dia 29 de setembro, às 14h30, na sala 24, Piso 1 do Campus Universitário da Penteada. Neste dia, os novos alunos, assim como toda a comunidade académica e público em geral, poderão visitar alguns laboratórios e estruturas de prestação de serviço da Universidade, no âmbito do evento “UMa Investigação”, enquadrado no Dia Dedicado à Investigação na União Europeia.