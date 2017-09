Museu de Santa Maria assinala Dia Mundial da Música

Shares

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Santa Maria, promove sábado, dia 30 de setembro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, a realização de um concerto comemorativo do Dia Mundial da Música, com o Victor Castro Trio.

Este projeto, formado por Victor Castro, Bruno Rodrigues e Rolando Firmino, tem como base a música popular brasileira, o jazz e a música portuguesa.

O concerto em Santa Maria inclui obras de compositores brasileiros e portugueses, entre os quais Tom Jobim, Chico Buarque, Guinga, Luís Bettencourt, Aníbal Raposo, Ary Barroso, Garoto, Pixinguinha e Ernesto Nazaré.

O guitarrista, arranjador e compositor Victor Castro é formado em guitarra clássica pelo Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, licenciado em Música pela Universidade Federal do Maranhão, no Brasil, e mestrando na área da Performance na Universidade de Aveiro, tendo vencido por duas vezes o prémio “Raphael Rabelo” no Festival Internacional de Guitarra do Piauí, no Brasil.

Bruno Rodrigues, além de efetuar concertos semanalmente com a Orquestra Filarmonia das Beiras, é baixista do Victor Castro Trio e professor da classe de Contrabaixo no Conservatório de Música de Águeda e na Escola de Artes da Bairrada.

Ronaldo Firmino, baterista e compositor brasileiro, é professor de bateria na escola Palco Central, em Aveiro, na Altamúsica, em Estarreja, na LAAC, em Águeda, e na Produsom, em Viseu, além de ser baterista, mentor e compositor do “Jamex Project”.