Troia Golf entre os 20 melhores da Europa continental

O Troia Golf Championship Course acaba de subir à 17ª posição do “Top 100 Resorts de Golf na Europa Continental” da revista Golf World, ocupando agora a segunda posição no ranking nacional, para além de integrar a European Tour Properties.com como uma referência pelas características ímpares que oferece numa perfeita simbiose com a natureza que o envolve.

Situado entre o Estuário do Sado e a Serra da Arrábida, o Troia Golf Championship Course é um campo com 18 buracos, par 72 e 6.317 metros de comprimento, que se estende ao longo da praia, com magníficas vistas para o mar. Desenhado pelo arquitecto de golfe norte-americano Robert Trent Jones Senior, o Troia Golfe foi eleito em 2011 como um dos melhores campos de golfe do mundo pela Rolex, passando a figurar no guia The Rolex World’s Top 1.000 Golf Courses.