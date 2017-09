Governo desbloqueou 75 milhões de euros destinados a valorização dos resíduos urbanos

Shares

O Governo desbloqueou os 75 milhões de euros de financiamentos comunitários destinados a valorização dos resíduos urbanos, que estavam retidos nos serviços da Comissão Europeia.

Com a autorização da Comissão, vão ser aprovadas as candidaturas ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) num montante total de investimento de 94 milhões de euros.

Assim, o POSEUR irá finalizar os processos de candidaturas, que se encontravam pendentes há cerca de ano e meio pela necessidade de clarificar a eventual existência de auxílios de Estado no financiamento das entidades deste setor.

Com o desbloqueamento destes 75 milhões de euros, será agora possível avançar na aprovação dos projetos de recolha seletiva e triagem de resíduos urbanos, contribuindo para se atingir as metas previstas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020.

Para setor dos resíduos, o POSEUR tem disponíveis 230 milhões de euros que abrangem as 23 entidades gestoras, multimunicipais e intermunicipais.