Governo dos Açores associa-se à Noite Europeia dos Investigadores

O Governo dos Açores, através do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, associa-se à Noite Europeia dos Investigadores, que decorre esta sexta-feira, dia 29 de setembro, no EXPOLAB, na Lagoa, entre as 16h00 e a meia-noite.

A Noite Europeia dos Investigadores é uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia que decorre, em simultâneo, em várias instituições por toda a Europa, tendo como principal objetivo celebrar a ciência e aproximar os investigadores dos cidadãos, num convívio informal, lúdico e educativo.

O Presidente do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia afirmou que, ao associar-se a esta iniciativa, “o Governo dos Açores reforça a sua aposta no conceito de ‘Ciência Cidadã’”.

Bruno Pacheco salientou que a Noite Europeia dos Investigadores “garante o envolvimento da comunidade açoriana, de diferentes idades, com a ciência, em geral, e com a investigação, em particular, uma vez que permite que a comunidade científica dê a conhecer aos cidadãos o trabalho que desenvolve na Região”.

O Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia marca presença no evento com um stand de divulgação das suas atividades, para além de apresentar ao público mais jovem um desafio, com vista a despertar a sensibilidade para as atividades ligadas à investigação.

A Noite Europeia dos Investigadores, que vai na 12.ª edição, realiza-se este ano em 23 localidades do país, sendo que nos Açores terá lugar no EXPOLAB, estendendo-se também ao NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.

Aberta ao público em geral, e integrando diversas atividades, como laboratórios, oficinas, exposições, observações astronómicas, palestras e desafios, a dinamização deste evento conta com a participação dos Centros de Ciência dos Açores e de diversas instituições regionais.