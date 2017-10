Investigadores da UC distinguidos com bolsas de investigação e prémios no Congresso da Associação Portuguesa de Urologia

Shares

Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e do Serviço de Urologia e Transplantação Renal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) foram distinguidos com bolsas de investigação e prémios no Congresso da Associação Portuguesa de Urologia.

Foi atribuída a Bolsa de Investigação APU/Jaba Recordati Urologia 2017, no valor de oito mil euros, ao projeto “O futuro da terapêutica oncológica aplicado ao tumor da bexiga – plasma medicine”. O objetivo principal do trabalho, liderado por Edgar Tavares da Silva, é provar a eficácia e a segurança da aplicação intravesical de meios ativados com plasma num modelo animal de tumor vesical.

Foram também atribuídas duas Bolsas de Investigação APU 2017, no valor de oito mil euros cada, aos projetos “Assinatura metabólica do cancro da bexiga – Estudo translacional com impacto na resposta à terapêutica”, coordenado por Hugo Antunes, e “Biópsias líquidas para o tratamento personalizado no tumor da bexiga”, liderado por Vera Marques.

As equipas de investigação vão ser coordenadas cientificamente pelos docentes Arnaldo Figueiredo e Filomena Botelho, em resultado da parceria estabelecida entre o Serviço de Urologia e Transplantação Renal do CHUC e o Instituto de Biofísica com o Laboratório de Bioestatística e Informática Médica, a Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica e o Laboratório de Citogenética e Genómica da FMUC.

Ao nível de investigação clínica, foram premiados os trabalhos “Predicting factors of unexpected hospital return following transurethral resection of bladder tumor” (2º Prémio de “Melhor Cartaz”), da autoria de Vera Marques; “Ex vivo repair and autotransplantation for complex renal artery aneurysm” (1º Prémio de “Melhor Vídeo Cirúrgico”), da autoria de Miguel Eliseu; “Deep infiltrating rndometriosis – Urinary tract involvement and predictive factors for major surgery” (Prémio de “Melhor Artigo do Ano”), da autoria de Maria José Freire. Estes trabalhos são coordenados pelo docente Arnaldo Figueiredo.