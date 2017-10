Madeira eleita melhor destino insular da Europa pelos WTA

Shares

A Madeira foi reconhecida, pelos World Travel Awards (WTA), como o melhor destino insular da Europa, numa cerimónia única e inesquecível que decorreu em São Petersburgo, no Museu de Etnografia. Prémios que são atribuídos, anualmente, para galardoar, pela excelência, as marcas e os locais que se destacam, nas diversas regiões do globo, ao nível da indústria do turismo.

A votação que premiou o destino Madeira incluiu mais 9 concorrentes, nomeadamente as ilhas dos Açores, Canarias, Creta, Cyprus, Guernsey, Jersey, Malta, Sardenha e Sicília.

Presente na cerimónia, o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, fez questão de encarar este prémio como mais um «importante reconhecimento para a Madeira, para a sua população e para todos aqueles que, ao serviço do setor, contribuem para uma notoriedade que se afirma, diariamente e a vários níveis, sustentada na vontade de querer fazer, sempre, mais e melhor».

«É com enorme satisfação que a Madeira recebe, pela quarta vez, o galardão de melhor Destino Insular da Europa», sublinha, acrescentando que «a confiança e a motivação saem, naturalmente, reforçadas com mais este reconhecimento internacional, que resulta da entrega e do esforço de todos”.

Com uma tradição secular no sector do turismo, a Madeira é um destino que se destaca pelas suas belezas naturais, pela hospitalidade das suas gentes e pela excelência da sua oferta de serviços, quer de alojamento quer complementar.

Em 2016, o destino recebeu mais de 1 milhão e 300 mil turistas tradicionais e mais de meio milhão de cruzeiristas, naquele que foi o melhor ano de sempre, para o setor, resultados que têm vindo a ser superados este ano, o que deixa antever que 2017 possa vir a assumir-se como um novo recorde para aquela que é a principal atividade económica da Região.