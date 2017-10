Hospital do estado de Guernsey procura por enfermeiros da Madeira

Shares

Situada entre França e o Reino Unido, encontra-se Guernsey, uma das Ilhas do Canal. O hospital público desta ilha recebe há já vários anos, Enfermeiros e outros profissionais portugueses que se vêem atraídos pelas condições oferecidas.

Por estarem muito satisfeitos com a sua experiência com Enfermeiros portugueses e com os candidatos recomendados pela Vitae Professionals – empresa portuguesa de recrutamento internacional com a qual os hospitais desta ilha já trabalham há três anos – os recrutadores de Guernsey decidiram voltar a abrir um processo de recrutamento para Enfermeiros com e sem experiência.

As entrevistas serão feitas por presencialmente e por Skype, diretamente com o empregador, que neste momento oferece a todos os seleccionados: salários a partir das 25 mil libras anuais até às 31 mil libras, de acordo com a experiência do candidato, estadia paga por três meses, progressão anual e esquema de bónus adicional no valor de £ 3.000 (a ser pago após 2 e 4 anos de contrato).

Para concorrer a esta oferta exclusiva para enfermeiros, os profissionais deverão apresentar óptimo nível de inglês, vontade de embarcar numa nova aventura e interesse por uma das seguintes áreas: medicina, cirurgia, cuidados intensivos, bloco operatório e emergência.

No dia 12 de Outubro um dos responsáveis de recrutamento da Vitae Professionals estará presente na Madeira para discutir todos os pormenores da oferta com possíveis interessados numa sessão de esclarecimento organizada em conjunto com a Escola Superior de Enfermagem S.José de Cluny.

Esta empresa tem também posições para enfermeiros e outros profissionais disponíveis no Reino Unido, Irlanda, Suíça e Alemanha pelo que se está interessado em participar na sessão de esclarecimento deverá contactar a Vitae Professionals através do email info@vitaeprofessionals. com envio do cv em Português e Inglês. “