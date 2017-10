NRP D. Francisco de Almeida em exercício internacional

Shares

A fragata D. Francisco de Almeida começa hoje a participação no exercício Brilliant Mariner, que irá decorrer até ao dia 13 de outubro no Mar Mediterrâneo a sul de França na área do golfo de Lion.

O exercício contará com a participação de cerca de 28 meios navais, 32 meios aéreos e 440 militares no meio terrestre, contemplando assim a participação de 13 países.

O navio português prossegue a sua missão integrado na força naval permanente da NATO (Standing National Maritime Group 1 – SNMG1).