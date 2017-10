José Almeida/João Pedro Mendonça campeões no padel

Shares

A equipa de padel do CD Nacional José Almeida/João Pedro Mendonça sagraram-se campeões do Nível 2 do Segundo Torneio Social CPL, disputado este fim de semana. Com “uma prestação brilhante”, a dupla alvi-negra venceu na final por 6/4, 6/1 a dupla Gonçalo Henriques/Francisco Costa.

Duas outras duplas do CD Nacional estiveram ainda em foco nesta competição. Nomeadamente António Maia/Cristovão (Nível 1) e Ilidio Gomes/Enrico Russo (Nível 3), que se sagraram vice-campeões.