Mercado dos Lavradores recebe Winter Market

A 3ª edição do “Winter Market – Moda, Acessórios e Design” decorre até amanhã, dia 4 de outubro, entre as 9h e as 18h, no hall de entrada do Mercado dos Lavradores.

Este ano são dez as marcas regionais presentes: Baby Home Hand Made, Caixa de Cores, Malonas, Home Joeira, Luna Bijuteria, Karla Vieira, Mimi Hand Made Products, Patrícia Pinto, Loja Paez Madeira e a Tikinika Hand Made

“Esta é uma exposição que combina moda, acessórios e design de diversas marcas que têm vindo a crescer no mercado regional e, como o próprio nome indica, conta com artigos destinados à estação mais fria do ano. Com a proximidade do período do Natal, residentes e turistas podem, assim, começar a adquirir os presentes da época para os familiares e amigos. O Winter Market é mais uma das iniciativas da Câmara do Funchal que tem contribuído para a revitalização dos mercados municipais, através de um calendário de eventos inovador e da promoção de novas formas de negócio, novas lojas e conceitos, justamente no sentido de captar novos segmentos de consumidores, ainda que preservando sempre a identidade dos Mercados do Funchal”, destaca em comunicado a autarquia do Funchal.