Suzete Frias defende parcerias para a promoção da saúde

Shares

A Diretora Regional de Prevenção e Combate às Dependências defendeu ontem, em Ponta Delgada, a criação de um plano de ação para a promoção da saúde, em parceria com outras instituições. “Partindo de atividades de lazer promovemos a motivação dos jovens e a construção um projeto de vida com sentido. Com isso, com certeza que estamos a promover a saúde, a inclusão e a autonomia dos jovens e a prevenir a doença e os comportamentos de risco”, afirmou Suzete Frias.

A Diretora Regional falava à margem de um encontro com a Associação de Promoção de Públicos Jovens em Risco, instituição que intervém junto de jovens dos 13 aos 18 anos, com a qual foram equacionadas futuras parcerias. “Acreditamos, deste modo, consolidar e aprofundar uma política pública integrada e eficaz no âmbito da promoção da saúde e prevenção dos comportamentos aditivos e das dependências, com base numa articulação intersetorial, visando ganhos em saúde e bem-estar na sociedade“, frisou.

Suzete Frias manifestou a intenção de desenhar uma resposta de intervenção no âmbito da promoção da saúde, da inteligência emocional e no lidar com o risco que faça ligação com os projetos em curso em diferentes territórios.

A Diretora Regional recordou as linhas programáticas do Executivo, que ”aposta na promoção da saúde, na prevenção da doença e no acompanhamento dos cidadãos em estado saudável, educando-os para evitar comportamentos de risco”.

Para Suzete Frias, a maximização dos ganhos em saúde passa pelo uso eficaz e eficiente dos recursos disponíveis, como preconiza o Plano Regional de Saúde.

“A Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências pretende ser um aliado facilitador na coordenação e colaboração com as múltiplas entidades do setor público, privado e social”, assegurou.