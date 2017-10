Match fixing foi tema de ação para o plantel sénior do Nacional

Shares

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e a Liga Portuguesa de Futebol profissional (LPFP) visitaram, ontem, o Estádio da Madeira, no âmbito do programa “Integridade do Futebol”.

Rute Soares, assessora jurídica da FPF, e João Oliveira, responsável pelo gabinete jurídico do SJPF, assumiram o ato formativo junto do plantel sénior de futebol do CD Nacional, numa ação que contou ainda com a presença de Sónia Carneiro, diretora executiva da LPFP.

O programa “Integridade no Futebol” contempla um conjunto de ações que visam combater eventuais atos de corrupção no âmbito do chamado match fixing (resultados combinados), de que é exemplo a formação em curso, que cobrirá todo o território nacional e todas as equipas profissionais durante a época.

É intenção da FPF, SJPF e da LPFP alertar e dotar os jogadores com conhecimentos e ferramentas de segurança, como é exemplo a plataforma “Deixa-te de Joguinhos”, disponível online pelas três entidades, e onde os atletas podem denunciar quaisquer tentativas ou abordagens com esse intuito.

A plataforma de denúncia encontra-se disponível no site: https://integridade.fpf.pt/