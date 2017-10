Transinsular reforça serviço “África Expresso”

Shares

A Transinsular, detida pelo Grupo ETE e atualmente o maior armador Português de marinha de comércio, reforçou o seu serviço “África Expresso”, oferecendo assim a partir de 1 de outubro, a solução mais competitiva de transporte de carga entre Portugal e Cabo Verde.

A nova configuração do serviço África Expresso (que absorveu os serviços anteriormente integrados no Barlavento Expresso), com mais navios e novos equipamentos, permite à Transinsular responder às necessidades de carga geral ou contentorizada (seca e frigorífica) dos seus clientes, com acrescida rapidez, eficiência, fiabilidade e versatilidade.

Atualmente, o serviço África Expresso é o único direto (sem transbordo) com frequência a cada 10 dias desde Portugal (Leixões e Lisboa) para o Mindelo, Praia, Sal e Boavista. O seu transit-time é o menor do mercado – Lisboa/Mindelo em 5 dias. A Transinsular é ainda o único armador a oferecer ligações regulares diretas entre Portugal, Sal e Boavista, tendo agências próprias naquelas quatro ilhas.

“Com esta aposta, a Transinsular otimiza as soluções de transporte de mercadorias para os mercados de Cabo Verde, e também para Guiné Bissau, Mauritânia e Canárias, consolidando a sua posição como o parceiro preferencial no transporte de exportação de peixe para a Europa, e ainda garante a ligação entre estes e os mercados do Norte da Europa, Báltico, Mediterrâneo e Ásia, entre outros”, destaca Miguel Gomes, CEO da Transinsular.

E acrescenta, “os 28 anos de experiência da Transinsular a operar no mercado de Cabo Verde e Bissau, aliado ao facto de integrar o GRUPO ETE – hoje uma referência na economia do mar, em Portugal e a nível internacional – garante-nos a capacidade de oferecer soluções integradas de transporte à medida dos nossos clientes, multimodais e porta a porta, ainda mais competitivas.”

“Estas mais-valias nascem da forte relação de parceria que temos com todos os nossos Clientes, uma forma de estar que permite à Transinsular e ao Grupo ETE poderem contribuir para o aumento da competitividade de todos aqueles que nos confiam a sua Carga”, conclui o CEO da Transinsular.