Conferência encerra exposição “Museu Cidade com os Irmãos Franco”

Shares

A conferência de encerramento da exposição “Museu Cidade com os Irmãos Franco”, intitulada “O Papel da Arte na Sociedade Atual”, que é dedicada às Artes Plásticas, terá lugar esta quarta-feira, dia 4 de outubro, a partir das 18h, no Auditório do Castanheiro Boutique Hotel, e contará com a presença de Esmeralda Lourenço, como moderadora, e de Rui Carita e Gonçalo Gouveia, como oradores.

A conferência é aberta ao público em geral e integra-se nas comemorações do 30º aniversário do Museu Henrique e Francisco Franco, encerrando a exposição temporária que trouxe reproduções do acervo do museu para diversas ruas da cidade.

Pretende-se com esta iniciativa proporcionar um momento de contato entre a obra dos irmãos e o público, com caráter de tertúlia, de modo a abrir-se um espaço adequado para uma participação alargada a um público não especializado.

Procura-se, desta forma, trazer ao auditório todos aqueles que se interessam pelas Artes e simultaneamente encontram interesse em expressar os seus pontos de vista nesse contexto, tornando-se participantes mais ativos no processo de partilha de ideias. Em simultâneo, e através desse fio condutor, é intenção da organização levantar um conjunto de questões sobre a obra dos irmãos Franco, numa visão atual, demonstrando que a pertinência dessa reflexão não diminui com o tempo.