TUI distingue quatro hotéis PortoBay com “Environmental Champion 2017”

O grupo hoteleiro PortoBay viu quatro das suas unidades hoteleiras serem distinguidas com o certificado “Environmental Champion 2017” da TUI, que elege anualmente os hotéis mais comprometidos com a proteção do meio ambiente e socialmente responsáveis. Fazer parte da lista dos hotéis mais ecológicos do mundo, tem por requisitos um certificado de sustentabilidade reconhecido pelo Conselho Global de Turismo Sustentável e a opinião dos hóspedes.

Receberam este galardão o cinco estrelas The Cliff Bay e os quatro estrelas Porto Mare, Eden Mar e Porto Santa Maria, todos eles localizados no Funchal, na ilha da Madeira.

Este operador turístico atribuiu também em 2017 aos hotéis The Cliff Bay e Porto Mare um “Holly”, o mais importante prémio da TUI, que distingue os 100 melhores hotéis do mundo. Complementarmente, aos hotéis Eden Mar, PortoBay Falésia e Porto Santa Maria foi atribuído o “TUI Top Quality 2017”.

A TUI, de origem alemã, é um dos maiores operadores turísticos do mundo. Os “Holly” refletem a opinião de cerca de meio milhão de clientes que se hospedaram nos cerca de 5 mil hotéis que trabalham com este operador.