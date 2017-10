Shares

As atletas do CD Nacional, Patrícia Abreu e Joana Figueirôa entraram ontem em ação no Campeonato Nacional Padel da FPP.

Num jogo agendado para as 22 horas, a dupla alvi-negra defrontou as vencedoras do confronto entre Mafalda Machado e Patrícia Silva/Célia Pereira/Teresa Eliseu.

A prova decorre até 8 de outubro no Lisboa Racket Center.