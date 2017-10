Obra de remodelação do Lar da Mãe de Deus em fase de conclusão

Shares

A Secretária Regional da Solidariedade Social visitou ontem, em Ponta Delgada, a obra de remodelação da creche e lar de acolhimento do Lar da Mãe de Deus, um investimento apoiado pelo Governo dos Açores em mais de um milhão de euros, adiantando que estará concluída “em breve”.

A remodelação em curso, que se encontra em fase final de aquisição de equipamento, permitirá beneficiar mais de uma centena de crianças e jovens, tendo Andreia Cardoso adiantado o facto de “todas as respostas já terem voltado a funcionar neste espaço físico”.

Andreia Cardoso, em declarações aos jornalistas à margem da visita, salientou que se trata de um aspeto “importante” para o Governo dos Açores, considerando que “as respostas têm agora condições muito melhores de funcionamento e isso é fundamental em áreas tão sensíveis como o acolhimento de crianças e jovens”.

A obra permitiu a remodelação das valências de creche e acolhimento de crianças e jovens, dotando-as de melhores condições de funcionamento, elemento considerado prioritário, não apenas ao nível do desenvolvimento de estruturas dirigidas aos públicos mais jovens, mas “também ao nível da dotação em termos de recursos humanos”.

Andreia Cardoso destacou ainda a aposta do Executivo Açoriano na capacitação e formação profissional daqueles que desenvolvem a sua atividade nesta área.

“Temos conferido estes três níveis de prioridade, as infraestruturas, a dotação ou o reforço de recursos técnicos e a formação de todos os trabalhadores destas respostas de acolhimento, no sentido de garantir respostas com cada vez maior qualidade”, sublinhou.

As intervenções realizadas nesta estrutura procuraram, além da melhoria dos espaços em que funcionam as valências, abordar e solucionar questões como as acessibilidades e a segurança dos espaços.