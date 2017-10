Ginásio ao Ar Livre já abriu nas Virtudes

Shares

A Câmara Municipal do Funchal já tem ao dispor da população o primeiro de três ginásios ao ar livre que serão instalados na cidade do Funchal. Neste caso, já se encontra aberto o espaço para o efeito nas Virtudes, em São Martinho. Seguem-se ginásios ao ar livre no Jardim do Almirante Reis e na Quinta Deão, no Imaculado Coração de Maria.

A Autarquia avança, assim, com a aquisição e instalação destes três conjuntos de mobiliário urbano para equipar parques destinados à prática de ginástica, disponibilizando diversas máquinas para trabalhar a musculatura corporal, muitas vezes como complemento a treinos de resistência, como corridas, numa prática que tem ganho crescente popularidade no nosso país, ao longo dos últimos anos.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desporto, explica que “a Autarquia entendeu por bem potenciar o bom clima do Funchal para democratizar o acesso à prática desportiva no concelho, descentralizar práticas e circuitos de atividade física e investir na dinamização da cidade a nível da própria economia local, com cada vez mais gente na rua.”

Para a Vereadora, “estes ginásios ao ar livre são concebidos para um tipo de preparação física tão apropriada para amadores, como para profissionais, estando naturalmente disponíveis para toda a população. Os aparelhos instalados estão, de resto, munidos das devidas indicações, no sentido de que a utilização seja o mais autónoma possível, para todos os interessados.” Este é, assim, mais um investimento na qualidade de vida da cidade, destacando a Vereadora a importância de “descentralizar práticas e circuitos de atividade física.” A instalação destes equipamentos na Quinta Deão e nas Virtudes, “que são duas zonas de importante densidade habitacional e que não estavam guarnecidas deste tipo de mobiliário, fora do Centro, traduzem bem essa intenção de que as pessoas tenham a oportunidade de fazer exercício físico perto das suas casas, sem terem de se deslocar para as zonas habituais, várias delas turísticas.”

A Baixa da cidade ficará, por sua vez, salvaguardada com um parque no Jardim do Almirante Reis, “que pode beneficiar da articulação com o próprio Skatepark do Funchal”, considera Madalena Nunes. A Vereadora reforça que “a zona tornou-se num polo desportivo da cidade para a população jovem, mas, tendo em conta a quantidade de gente de todas as idades que passeia e que faz desporto na Avenida, a fusão de oportunidades será natural.” Estes ginásios ao ar livre são, de resto, apropriados a todas as idades, pelo que são “mais uma desculpa ideal para dinamizar a cidade, convidar as pessoas a estarem na rua e, até, a promover uma convivência intergeracional, visão que a Autarquia muito preza nas atividades do seu Departamento de Educação e Qualidade de Vida.”