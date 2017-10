Turismo de Portugal promove workshop sobre marketing digital

Shares

O Turismo de Portugal vai promover o workshop “Como melhorar o negócio do meu hotel: as vantagens do marketing digital”, iniciativa que conta com 15 sessões por todo o país, cujo arranque decorre a 11 de Outubro, na Escola de Hotelaria e Turismo de Faro.

“Dirigido aos gestores de unidades de alojamento de pequena e média dimensão e a profissionais independentes, apostando na sua capacitação, este workshop pretende sensibilizar os empresários para a importância do marketing digital na gestão do empreendimento turístico”, explica o Turismo de Portugal em comunicado.

Depois de Faro, o workshop passa por Fátima, no dia 24, e, no dia seguinte, chega a Aveiro, enquanto no dia 26 de Outubro será a vez de Coimbra receber a iniciativa. No dia 28 de Novembro, o workshop tem lugar no Estoril e, nos dias 5 e 6 de Dezembro, decorre em Vila Real e Bragança, respectivamente.

Nos dias 12, 13 e 14 de Dezembro, é a vez do Alentejo receber o workshop, que vai passar por Alcácer do Sal, Évora e Portalegre, respectivamente. Já em 2018, o Porto recebe a iniciativa no dia 24 de Janeiro e, no dia seguinte, é a vez de Viana do Castelo acolher o workshop sobre marketing digital.

Além destas acções já marcadas, que contam com a colaboração da empresa GuestCentric e das Entidades Regionais de Turismo, a iniciativa vai chegar também às ilhas, com o Turismo de Portugal a revelar que, “no início de 2018, serão realizadas sessões nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores”.

“Como vender melhor o meu hotel: canais de promoção, comercialização e venda”, “Como controlar melhor os custos do meu hotel: a gestão de custos no sucesso da empresa” e “Como gerir melhor o preço do meu hotel: a importância das variáveis na determinação do preço”, foram temas abordados em três workshops já realizados pelo Turismo de Portugal e que vão voltar a estar em destaque neste ciclo de sessões.