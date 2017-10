Shares

No dia 3 de Outubro, uma representação de doze membros da Associação Portuguesa do Colégio de Defesa da Nato (ACOLDEFNATO), constituída por antigos oficiais das Forças Armadas e Embaixadores, foram recebidos pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Artur Pina Monteiro, para uma visita ao Comando Conjunto para Operações Militares em Oeiras.