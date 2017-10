Tribunal ordena arresto da pensão de Ricardo Salgado

Shares

O Tribunal de Instrução Criminal ordenou o arresto da pensão de Ricardo Salgado, no âmbito do caso BES. Segundo avança a TVI, o objectivo será garantir o pagamento de indemnizações e proteger os lesados do BES, caso Salgado venha a ser condenado.

O banqueiro, ex-presidente do BES, recebe uma reforma do fundo de pensões do agora Novo Banco de cerca de 39 mil euros mensais. Salgado é suspeito de corrupção, burla, fraude fiscal, branqueamento, falsificação de documentos e falsificação informática no âmbito das investigações relacionadas com o denominado “Universo Espírito Santo”.

Recentemente, e de acordo com o jornal Correio da Manhã, o fundo de pensões do Novo Banco reduziu as reformas dos antigos gestores do BES. Ricardo Salgado foi um dos penalizados, com o rendimento cortado em 25%. Antes, e segundo a mesma fonte, Salgado recebia 52.437 euros.