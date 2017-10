Submarino NRP Arpão participa em operação naval europeia

Shares

O NRP Arpão partiu, no dia 2 de outubro, para o cumprimento da missão de participação na Operação SOPHIA da força naval da União Europeia EUNAVFOR MED, estando previsto regressar no final do mês de Novembro.

No quadro dos compromissos internacionalmente assumidos por Portugal, a missão do NRP Arpão consiste na recolha de informações na área atribuída aquela força da EU, nomeadamente no estabelecimento dos padrões de navegação, contribuindo desta forma para o combate às redes de tráfico de migrantes, combate ao tráfico ilegal de armas e de combustível, que assola aquela região central do Mediterrâneo.

Com esta missão o submarino NRP Arpão irá fazer valer a elevada tecnologia de que está equipado, sendo um meio adequado à recolha de informações de forma discreta numa área com as características daquela região do mediterrâneo central.

No cumprimento desta missão prevê-se que o NRP Arpão percorra mais de 6000 milhas e totalize mais de 40 dias em imersão.

Criada no contexto da União Europeia, a EUNAVFOR MED é uma força naval constituída por navios dos países da União Europeia, que se encontra a executar uma operação que, além do suporte do Conselho da UE, conta com o apoio das Nações Unidas através de uma Resolução 2240 (2015) do seu Conselho de Segurança. A missão desta força é “contribuir para o desmantelamento das redes de introdução clandestina de migrantes e tráfico de pessoas na zona sul do Mediterrâneo central.”

O NRP Arpão, comandado pelo Capitão-tenente Paulo Alexandre Lourenço Henriques Frade, tem uma guarnição de 8 oficiais, 13 sargentos e 13 praças.