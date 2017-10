Shares

No dia em que se celebra o 107.º aniversário da Implantação da República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorará, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, as seguintes personalidades: Prof. Doutor António Barreto e, a título póstumo, D. Manuel Martins e a Eng.ª Maria de Lurdes Pintassilgo. A Cerimónia realiza-se às 13h no Palácio de Belém.