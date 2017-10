Porto – 44 detidos no âmbito do combate à criminalidade

Shares

O Comando Metropolitano do Porto, no decurso da sua atividade operacional de prevenção e combate à criminalidade de forma a garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas e de reforço de sentimento de segurança dos cidadãos, enquanto polícia integral, no período compreendido entre as 07H00 do dia 29 de setembro e as 07H00 do dia 02 de outubro, na sua área de jurisdição procedeu à realização de 05 operações de prevenção e combate à criminalidade tendo resultado na detenção de 44 cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais: 11 por tráfico de estupefacientes; 06 por mandado; 20 por condução sob efeito do álcool; 02 por condução de veículo sem habilitação legal; 01 por furto; 01 por ofensas à integridade física; 02 por posse de arma proibida; 01 por posse de munições.