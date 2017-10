4ª Edição do Lisboa Games Week em Novembro

Shares

Terá lugar na FIL – Parque das Nações, entre os dias 16 e 19 de novembro a 4ª Edição do Lisboa Games Week.

Cerca de 6.000 alunos de todos os ciclos e seus professores, oriundos de todo o país, participarão nas ações pedagógicas e didáticas potenciadoras das aprendizagens curriculares, promovidas pela Direção-Geral da Educação (DGE).

No Stand da DGE, composto por 4 áreas (Apps Educativas, Segurança Digital, Programação e Robótica), o público poderá participar em atividades pedagógicas, de sensibilização à programação e à robótica, entre outras, experimentar ferramentas para criação de conteúdos didáticos e participar em workshops conjuntos (sobre “jogos robóticos”, “criar jogos didáticos”, “gamificação em contexto educativo”, “realidade virtual e realidade aumentada”, etc). Os docentes podem ainda participar num painel sobre boas práticas no uso da gamificação em sala de aula.

A participação nos workshops ou no painel requer pré-inscrição no endereço https://lisboagamesweek.pt/visitas-de-estudo até 18 de Outubro.

A confirmação da participação será enviada, por e-mail, no dia 31 de Outubro às Direções dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas requerentes.

Saiba mais sobre o LGW Serviço Educativo na página oficial do evento em: https://lisboagamesweek.pt/.