Catalunha prepara-se para declaração unilateral de independência

Três dias depois do referendo à independência da Catalunha, que o Tribunal Constitucional espanhol considerou ilegal, o calendário começa a preencher-se com possíveis datas para o processo independentista daquela região.

“Vamos declarar a independência 48 horas depois de todos os resultados estarem contados”, disse esta terça-feira o presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, naquela que foi a sua primeira entrevista após o referendo de domingo. “Vamos agir no fim-de-semana ou no início da próxima semana.”

Na conferência de imprensa de segunda-feira, a primeira após a vitória do “Sim” com mais de 90% dos votos, Carles Puigdemont pediu “mediação internacional” para poder falar com o Governo de Espanha, não deixando claro se, e quando, queria fazer uma declaração unilateral da independência.

De acordo com o que está contemplado na lei do referendo catalão, essa declaração só pode ser feita após a votação favorável do parlamento regional.