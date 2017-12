Milhares manifestam-se em Bruxelas a favor da independência da Catalunha

Shares

Cerca de 45 mil pessoas estão a manifestar-se hoje em Bruxelas a favor da independência da Catalunha. Com os manifestantes está o presidente destituído do governo regional catalão, Carles Puigdemont, e vários representantes de forças políticas daquela região de Espanha.

Os manifestantes protestam contra a posição da União Europeia de não apoiar a independência da Catalunha e exigem “liberdade para os presos políticos“.

A tentativa de criar na Catalunha um Estado soberano e independente de Espanha terminou com a intervenção judicial do Governo central, o que levou o então presidente do governo regional e outros governantes a refugiarem-se na Bélgica.

Cerca de uma dezena de líderes separatistas estão a ser investigados pela justiça espanhola por alegados crimes de rebelião, sedição e peculato.