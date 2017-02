Viticultura sustentável em debate a partir do Parlamento Europeu

A Quercus e o Instituto Superior de Agronomia (ISA) irão promover uma sessão com transmissão em direto do 5º Simpósio sobre o Uso Sustentável dos Pesticidas, que irá realizar-se na tarde do dia 7 de fevereiro, a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas, focando-se sobre a viticultura, numa iniciativa da IOBC, IBMA e Pesticides Action Network-Europe.

A entrada é livre e a transmissão será feita em direto, sem tradução simultânea, em inglês e italiano. No final será realizado um breve debate para troca de impressões sobre este encontro, com a presença de elementos da Quercus e do ISA.

A Quercus, enquanto associada da PAN-Europe e participante do projeto Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade na Viticultura, entendeu ser muito oportuna a divulgação deste encontro em Portugal. Paralelamente, o ISA, através da investigação que realiza na área da proteção integrada, associou-se a este evento, que interessará a investigadores e a outros atores do setor vitícola e vitivinícola português empenhados na sustentabilidade da vinha e do vinho.

A vitivinicultura é um setor com grande importância económica em Portugal, sendo que é na cultura da vinha que se verifica um dos maiores níveis de utilização de produtos fitofarmacêuticos. A PAN-Europe, IOBC e IBMA organizam anualmente um simpósio em Bruxelas, para debater a implementação da Diretiva Europeia do Uso Sustentável dos Pesticidas e incentivar a troca de experiências.