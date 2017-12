Marinha transporta 453 toneladas de alimentação animal de emergência

Shares

A Marinha, através dos Fuzileiros, encontra-se desde o dia 25 de outubro numa missão de apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil através do carregamento e transporte de alimentação animal de emergência, desde a Plataforma Logística de Vagos para os vários municípios atingidos pelos incêndios.

No terreno encontra-se uma Força de Fuzileiros constituída por 17 militares que já percorreram cerca 11250 km divididos por 5 viaturas, e transportaram 60 toneladas de palha, 382 toneladas de ração para animais, 4 toneladas de feno\silagem e 7 toneladas de maçãs.

No final de outubro a Marinha, através da Direção de Transportes, também já tinha efetuado o transporte de 22,5 toneladas de fardos de palha do Centro logístico de Moura para o Norte, mais precisamente para as localidades de Poiares e Gouveia, cumprindo entre os vários pontos uma distância estimada de 1.000 km.

A presente missão de apoio logístico insere-se nas medidas executadas pela Agricultura com o apoio da Defesa.