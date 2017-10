PSP de Lisboa associa-se às comemorações do Dia Mundial do Animal

Shares

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, nos dias 7 e 8 de outubro, vai estar presente no Jardim Vasco da Gama, associando-se assim às comemorações do Dia Mundial do Animal, celebrado a 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, patrono dos animais e da ecologia.

A iniciativa, uma organização conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, conta, à semelhança do ano anterior, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, através da 4ª Divisão Policial e do Projeto de Defesa Animal do Comando Metropolitano de Lisboa, este, lançado em 2015 e que visa contribuir para o aumento do conhecimento e intervenção nos casos de crimes de maus tratos e abandono de animais de companhia.

No evento, que pretende promover a adoção responsável, vão estar presentes mais de duas dezenas de associações com mais de 200 animais que esperam vir a encontrar um novo dono. À imagem dos anos anteriores, também a Casa dos Animais de Lisboa (CAL) vai estar presente com animais, que poderão depois ser adotados nas suas instalações em Monsanto.

Estará no local a carrinha de vacinação da Câmara de Lisboa onde poderá ser feita a vacinação antirrábica, a desparasitação e a colocação de microchip.

Paralelamente, há atividades em que os animais são os protagonistas, como a demonstração de obediência e agilidade canina, um “Dog Models” – passagem de modelos de cães – e um passeio com inscrição prévia, a “Cãominhada”, mas também outras atividades dirigidas às crianças, como as pinturas faciais, a modelagem de balões, a leitura de contos, um insuflável gigante e jogos de destreza e habilidade para todos.

O evento contará também com uma demonstração do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, a atuação do Grupo de Metais da Banda da PSP e a presença da mascote “Falco”.