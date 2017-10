Museu de Angra do Heroísmo promove ateliê “Mensagens Engarrafadas”

Shares

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, promove sábado, 6 de outubro, no âmbito do programa de dinamização da exposição “Message in a Bottle”, a realização de um ateliê intitulado “Mensagens Engarrafadas”, com Sofia Botelho, coordenadora artística do Festival Walk&Talk.

Esta atividade, que decorre das 14h00 as 17h00, terá como ponto de partida uma visita à exposição, sendo depois exploradas questões inerentes ao ruído na comunicação e às limitações impostas pelos conhecimentos e experiências dos comunicantes.

A iniciativa, destinada a 12 crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos, inclui também um momento de expressão plástica, em que serão pintadas garrafas, seguido de uma sessão de construção de codificadores, que permitirão aos participantes enviar mensagens encriptadas.

A participação é gratuita, mas obriga a inscrição prévia, que pode ser feita através do email museu.angra.agenda@azores.gov.pt ou do telefone 295 240 800.