Nas bancas a edição 932 do Tribuna da Madeira

Maioria achava “impossível”

A maioria achava que era um concelho “impossível de ganhar” e, talvez por isso, Célia Pessegueiro foi a candidata do PS à Câmara Municipal da Ponta do Sol. Ganhou mesmo, depois de várias décadas de domínio autárquico do PSD-M. A nova presidente lamenta que sejam poucas as mulheres a participar na política e ainda menos com poder de influenciar o curso da História. Célia garante que não prometeu mais do que era possível executar. E que “41 anos de sucessivos governantes de um mesmo partido faz arrastar problemas, cria clientelas e atrofia a imaginação”.

‘Excesso de peso na Região é preocupante’

O nutricionista Bruno Sousa defende que “é preciso fazer mais e apostar na prevenção”. Um estudo dá conta que 59% da população da Madeira tem excesso de peso.

“Voltámos a fazer história”

Paulo Cafôfo renova a vitória no Funchal com maioria absoluta, para mais um mandato de quatro anos na Câmara do Funchal. Albuquerque pretende retirar “as devidas ilações” dos resultados do PSD/M.

Hospital do estado de Guernsey procura por enfermeiros da Madeira

Guernsey, uma das Ilhas do Canal, encontra-se situada entre França e o Reino Unido. O hospital público desta ilha recebe, há já vários anos, Enfermeiros e outros profissionais portugueses que se vêem atraídos pelas condições oferecidas.

Lesados do Banif sem esperança

Apontaram que “a situação vai de mal a pior” e criticam afirmando que “a comunicação é totalmente igual a zero”.

Foi num acto de confiança nos funcionários do banco que levou a muitos dos agora lesados do Banif a assinarem papéis, os quais, alegam, lhes ter sido indicado que seria um investimento de confiança e sem qualquer risco. Confiança essa que veio a lhes prejudicar a vida com a perda de muito dinheiro e, nalguns casos, a doença e a morte chegaram primeiro do que a solução.

Madeira continua a ser o melhor destino insular da Europa

Eduardo Jesus destaca que a atribuição do galardão, na cerimónia dos World Travel Awards (WTA), constitui mais um “importante reconhecimento para a Madeira, para a sua população e para todos aqueles que, ao serviço do setor, contribuem para uma notoriedade que se afirma, diariamente e a vários níveis”.

Jovens procuram a reflexologia para obter “maior aproveitamento escolar”

Referiu Eduardo Luís, presidente da Ordem Mundial de Reflexologia e presidente da RIEN (Associação Reflexologia Europeia).

O reflexólogo afirmou ao «Tribuna» que a reflexologia tem tido resultados positivos, a nível de alívio da dor, na área da oncologia. Eduardo Luís alerta ainda para os “falsos terapeutas” e adiantou que irá organizar o 10º Congresso Internacional de Reflexologia, em Ourém, em maio de 2018.

SDM prevê missões promocionais a seis países

A três meses do fim do ano, a SDM prevê a realização de missões promocionais a seis países, para além de um seminário na cidade do Porto. O objectivo é aumentar o número de adesões de novas empresas ao regime IV do CINM já verificado este ano, conforme os indicadores que damos a conhecer nesta edição da newsletter.

Casa de Saúde Câmara Pestana assinala Dia da Saúde Mental

“Entre as metas para 2020 estão, por exemplo, aumentar em 30% o número de ações no âmbito dos programas de promoção da saúde mental e de prevenção das doenças mentais.”

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, a Casa de Saúde Câmara Pestana organiza o seminário “Pensar Positivo e Saúde Mental”. O evento, que decorrerá no Teatro Municipal Baltazar Dias, na próxima quarta-feira, dia 11, é aberto a todos os interessados, em especial aos técnicos na área da saúde e na área social.

Ambiente distribui mais meio milhão pelos municípios

O Governo Regional estipulou os valores de compensação financeira que as entidades gestoras do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens deverão pagar aos Municípios da Madeira, através da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, pela recolha seletiva e pela triagem desses resíduos.

