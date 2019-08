Nas bancas a edição 1030 do Tribuna da Madeira

CMF ‘joga na antecipação’



A Câmara do Funchal lançou um sistema de alerta para a situação das árvores que vai abranger todas as 8 mil situadas nos jardins e espaços públicos do concelho e pretende “transformar a forma como é feita a análise, monitorização e manutenção destas espécies”. É através de um ‘chip’ que a autarquia quer asseguar a “manutenção contínua, apropriada e eficaz das árvores”. Foi há dois anos que deu-se a tragédia no Monte.

“É decisivo estar atento”



Mota Torres considera que escasseia “criatividade” e “originalidade” na campanha para as Eleições Regionais de 22 de Setembro. Mesmo assim, o antigo presidente do PS-Madeira lembra que desse sufrágio depende a governação da Região Autónoma para os próximos quatro anos. O eleitorado estará dividido, reconhece. E o contributo de Alberto João Jardim ao PSD só será uma vantagem se não houver um “fenómeno de rejeição” do passado.

Ponta do Sol cede manuais até ao 12º ano



A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai ceder pela primeira vez manuais escolares a todos os alunos até ao 12.º ano de escolaridade. Os livros serão distribuídos no início do ano letivo que se aproxima, na escola que o aluno frequenta, à semelhança do que aconteceu no ano passado com a entrega dos livros até ao 3.º Ciclo.

PSD acusa PS de ”Desespero”



Paulo Cafôfo conseguiu o compromisso de António Costa para uma ligação de ferry entre Lisboa e Funchal, a realizar durante todo o ano, ficando a cargo do Governo da República o assegurar das infra-estruturas no porto da capital do país e o financiamento da operação. O PSD-M diz que trata-se de “desespero de ganhar as eleições na Madeira”, porque Costa promete “fazer o que nunca fez” e “sempre ignorou” nos últimos quatro anos.

Supermoto ‘invade’ o Funchal



A primeira prova de Supermoto no Funchal realiza-se amanhã, sábado, num circuito urbano compreendido entre a Praça da Autonomia e o Teleférico. Segundo a Associação Motociclismo da Madeira, que organiza o evento com o Motor Clube da Madeira, a prova realiza-se “num traçado com características de condução muito técnicas e que irão proporcionar a pilotos e espectadores agradáveis momentos de competição, com a introdução de algumas novidades, como é exemplo um salto”.

Festival com “cunho internacional”



A XXII edição do Festival de Etnografia e Folclore de São Martinho começa hoje, sexta-feira, e pelo palco da Junta de Freguesia, ao longo dos dois dias do evento, desfilarão 15 grupos de diversas origens, num total de 600 participantes.

Barreirinha tem novo elevador



O Complexo Balnear da Barreirinha conta já com o funcionamento do novo elevador de acesso à praia. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, afirmou que “este é o culminar de um processo, neste Verão, no que diz respeito a intervenções na área da acessibilidade nas 4 praias que a Frente Mar gere no Funchal, ou seja, no Lido, Ponta Gorda, Doca do Cavacas e agora na Barreirinha, neste caso com um investimento de cerca de 40 mil euros, que permite devolver a esta praia o elevador para pessoas com mobilidade reduzida, e para todos os cidadãos que dele necessitem.

Fórum do Idoso a 5 de Setembro



O V Fórum do Idoso realiza-se a 5 de Setembro, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal. Promovido pelo Serviço Social do SESARAM, entre as 09.00 e as 17h.00 horas, assume-se “como um espaço de efetiva reflexão e debate acerca da temática do envelhecimento e o seu impacto nas estruturas sociais, nomeadamente nos Serviços de Saúde”.

Albuquerque apresenta programa eleitoral



O programa eleitoral do PSD para as Eleições Regionais foi apresentado ontem e está dividido em sete áreas prioritárias. Uma delas, apontou o líder do PSD-M, Miguel Albuquerque, será garantir que o Estado português respeita a Autonomia. Isso passa por “blindar os direitos” dos madeirenses “face às ofensivas centralistas”.

PS quer ‘Port Tech Cluster’ no Caniçal



A criação de um “Port Tech Cluster” no Caniçal, isto é, uma plataforma de aceleração de inovação empresarial e tecnológica nas áreas da Economia do Mar, é uma “oportunidade de diversificação da economia regional”. Quem o defende é a candidatura de Paulo Cafôfo à Presidência do Governo Regional. A iniciativa deverá inserir-se “numa perspetiva integrada, combinando as tecnologias portuárias com outras, que podem passar pelas áreas da indústria da transformação do pescado, a robótica, a construção naval, a aquacultura submersível, a automação logístico-portuária ou as tecnologias digitais que são aplicadas aos diversos setores marítimos”.

Partidos com “objectivos” e “prioridades”



As Eleições Regionais estão marcadas para 22 de Setembro e todos os candidatos procuram obter o voto dos madeirenses. Nesta edição, o Tribuna da Madeira» continua a ‘ronda’ pelos partidos. A pergunta que temos vindo a fazer é esta: “O vosso partido concorre às Eleições Regionais de 22 de Setembro. Quais são os objectivos da candidatura e prioridades para os madeirenses e portosantenses? Seguem-se os argumentos… em discurso directo.

Verão é “desfrutar do mar e da natureza”



