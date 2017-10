Maratona Internacional da Madeira em Patins este domingo na Avenida do Mar

Shares

A II Maratona Internacional da Madeira em Patins, um evento que conta com o apoio da CMF, foi apresentada esta semana no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal. Ao lado da Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, estiveram Dionísio Caires, Presidente do CDR Santanense, Alípio Silva, Diretor Técnico da Prova, Gwendal Lepivert, atleta francês multicampeão do Mundo e vencedor da primeira edição desta prova, e Ricardo Gouveia, Presidente Adjunto da Associação de Patinagem da Madeira.

A prova, que foi incluída este ano no ranking PRO ROLLER TOUR, decorre este domingo, dia 8 de outubro, na Avenida do Mar, com 185 atletas de 11 países e 31 equipas, numa organização do Clube Desportivo e Recreativo Santanense, que também organiza esta semana o V Torneio Internacional Biosfera Roller Skate.

Esta parceria entre a CMF e o CDR Santanense começou no ano passado, “no sentido de emprestar mais visibilidade à modalidade de patinagem, que já é promovida na costa Norte da Região há vários anos”, explicou Madalena Nunes. “Trazer ao Funchal uma prova de patinagem com grandes nomes da modalidade é um desafio que se encaixa perfeitamente na lógica que temos para o desenvolvimento desportivo e associativo no concelho” acrescentou a Vereadora, referindo que “a 1ª edição teve um feedback muito bom de residentes e turistas, e uma vez que a prova integra agora a agenda internacional, esta é mais uma forma de divulgar a cidade.”

Madalena Nunes sublinhou, por fim, que “no Funchal associamos o desporto ao desenvolvimento da economia local, paralelamente à promoção da atividade física e à construção de novos públicos. Tentamos ser parte ativa nesse fim e é por isso que apoiamos, por exemplo, a patinagem junto das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, numa lógica de proporcionar novas experiências desportivas aos mais jovens, numa aposta que é para continuar.”